Motorola Edge şık tasarımıyla piyasaya sunuluyor

Zamanla diğer akıllı telefon üreticilerine göre geri plana düşmeye başlayan şirket, en sonunda piyasadan neredeyse silinip gitti. Ancak son yaptığı çalışmalar ve yeni tasarımlar ile birlikte Motorola yeniden ben de varım demeye başladı.

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12 GB RAM ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan bu model şarj ve hız sorunlarını çözmüş olacak. 16 MP geniş açılı lens ve 8 MP telefoto lens bulunmakla birlikte aynı zamanda 108 MP bir kamera yer alıyor.

Mobile World Congress etkinliğinde akıllı telefonunu sunmayı planlayan şirket 22 Nisan tarihini işaret etti. Bugüne kadar Motorola daha çok orta segment akıllı telefonlar üretiyordu. Her ne kadar katlanabilir cep telefonu ile üst segment modeller üretmek istese bile, şirketin şimdilik ana hedefi orta segment akıllı telefonlardı. Uzun bir aradan sonra kuruluş ilk defa bir amiral gemisi üretiyor.

Motorola bu akıllı telefon ile başarıyı yakalarsa, ilerleyen zamanlarda muhtemelen çok daha büyük işlere kalkışacaktır. Siz bu akıllı telefon modeli ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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