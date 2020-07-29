HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çinli Lenovo’nun çatısı altına girdikten sonra model sayısını hızlı bir şekilde arttıran Motorola bunlara bir yenisini daha eklemek üzere. Bir süredir Motorola’nın Moto G9’un Plus versiyonu üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu.

Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

YENİ MOTOROLA'NIN BATARYASI BELLİ OLDU

Cihazın TUV üzerinden sertifika almasıyla birlikte batarya özellikleri de kesinleşmiş oldu. Buna göre Motorola’nın orta segmentteki yeni modelinde 4700 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya bulunacak. Ayrıca bu batarya 30W hızlı şarj desteğine de sahip.

Daha önce sızdırılan bilgilerde Moto G9 Plus modelinde 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanının bulunduğu belirtilmişti. Şimdilik Lenovo’nun yeni Motorola modelini nerede ve hangi bölgelerde satışa sunacağı belli değil.

Motorola-One-Fusion-1024x842-1

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Halihazırda Lenovo Motorola modellerinin pek çoğunu ülkemizde satışa sunmuyor. Dolayısıyla da G9 Plus’ın da ülkemizde satışa çıkması zayıf bir ihtimal diyebiliriz. Zaten Motorola’nın artık eskisi kadar güçlü bir isme sahip olmadığı da su götürmez bir gerçek.

Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Belki Lenovo bir sürpriz yapıp Türkiye pazarındaki cihaz sayısını arttırabilir. Tabi ki bunun zayıf bir ihtimal olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Malum Lenovo fiyatları biraz yüksek. Dolayısıyla Lenovo’nun yüksek fiyatlarıyla Türkiye’de diğer Çinli üreticilerle rekabet etmesi pek de kolay olmayacaktır.

Hideo Kojima yeni oyunu hakkında ilk detayları verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyorRealme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor
İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Black Shark 3S sahneye çıkıyor

Xiaomi'nin yeni oyun canavarı sahneye çıkıyor!

Samsung tablet pazarından vazgeçmemekte ısrarcı

Samsung tablet pazarından vazgeçemiyor!

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

İnsanlığın son umudu küresel ısınma tehlikesi yaşıyor!

İnsanlığın son umudu tarihi tehlike altında!

Bixby'e büyük darbe: Samsung Google Asistan'a geçebilir!

Samsung ile Google güçlerini birleştiriyor!

Samsung'un yeni yıldızı Samsung Galaxy Z Fold 2'den ilk fotoğraf!

Samsung'un yeni katlanırı çalışırken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.