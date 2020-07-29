Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

YENİ MOTOROLA'NIN BATARYASI BELLİ OLDU

Cihazın TUV üzerinden sertifika almasıyla birlikte batarya özellikleri de kesinleşmiş oldu. Buna göre Motorola’nın orta segmentteki yeni modelinde 4700 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya bulunacak. Ayrıca bu batarya 30W hızlı şarj desteğine de sahip.

Daha önce sızdırılan bilgilerde Moto G9 Plus modelinde 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanının bulunduğu belirtilmişti. Şimdilik Lenovo’nun yeni Motorola modelini nerede ve hangi bölgelerde satışa sunacağı belli değil.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Halihazırda Lenovo Motorola modellerinin pek çoğunu ülkemizde satışa sunmuyor. Dolayısıyla da G9 Plus’ın da ülkemizde satışa çıkması zayıf bir ihtimal diyebiliriz. Zaten Motorola’nın artık eskisi kadar güçlü bir isme sahip olmadığı da su götürmez bir gerçek.

Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Belki Lenovo bir sürpriz yapıp Türkiye pazarındaki cihaz sayısını arttırabilir. Tabi ki bunun zayıf bir ihtimal olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Malum Lenovo fiyatları biraz yüksek. Dolayısıyla Lenovo’nun yüksek fiyatlarıyla Türkiye’de diğer Çinli üreticilerle rekabet etmesi pek de kolay olmayacaktır.

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