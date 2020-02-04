HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola Moto G Stylus: Motorola’nın kalemli telefonu

Motorola Moto G Stylus: Motorola’nın kalemli telefonu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Motorola, MWC 20 etkinliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu ay içerisinde düzenlenecek olan etkinlikte sahne alacak olan Motorola’nın, S-Pen benzeri bir bir kaleme sahip telefon tanıtacağı bugün ortaya çıktı.

Motorola Moto G Stylus: Motorola’nın kalemli telefonu

Moto G Stylus ismini alacak olan bu modelde 6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 çözünürlüğünde ekran yer alacak. Bu ekran OLED yerine LCD panele sahip olacak.

4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 665 yonga seti ile gelecek olan telefonda 4 GB RAM bulunacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak bu model, kamera kurulumu ile dikkat çekecek.
8 Megapiksel f/1.7 diyaframlı ana  + 2 Megapiksel f/2.2 diyaframlı macro sensör + 16 Megapiksel  f/2.2 diyaframlı 117 derece geniş açılı kamera ile gelcek olan telefonda 25 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera yer alacak.

Kutusundan 4.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun 400 dolar banında olacağı söyleniyor.

MOTOROLA MOTO G STYLUS ÖZELLİKLERİ

6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 çözünürlüğünde LCD ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)
Adreno 610 GPU grafik birimi
4 GB RAM / 64GB ve 128GB dahili depolama birimi
48 Megapiksel f/1.7 diyaframlı Samsung GM1 sensörlü ana  + 2 Megapiksel f/2.2 diyaframlı macro sensör + 16 Megapiksel  f/2.2 diyaframlı 117 derece geniş açılı kamera
25 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
Parmak izi sensörü
4.000 mAh kapasiteli batarya (10W hızlı şarj destekli )
Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
Android 10 işletim sistemi

Twitter sahte Coronavirus haberlerini engelledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Spotify ile ilgili önemli gelişme!Spotify ile ilgili önemli gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motorola Moto G Stylus Motorola

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı iPhone 9 hakkında yeni sızıntılar geldi

iPhone 9 ile ilgili yeni sızıntılar

Byte Nike reklamları ile ihya olacak

Byte Nike reklamları ile ihya olacak

Nokia 5.2 özellikleri ile orta segmente hitap edecek

İşte Nokia'nın en önemli kozu!

Spotify sanatçı hakkında bölümü gizleniyor

Spotify ile ilgili önemli gelişme!

Samsung Galaxy S9 Android 10 güncellemesi herkese yayılacak

Galaxy S9 Android 10 güncellemesi herkese yayılacak

Trump Nijerya vatandaşlarının önünü kapadı

Trump Nijerya vatandaşlarının önünü kapadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.