Motorola Moto G Stylus: Motorola’nın kalemli telefonu

Moto G Stylus ismini alacak olan bu modelde 6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 çözünürlüğünde ekran yer alacak. Bu ekran OLED yerine LCD panele sahip olacak.

4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 665 yonga seti ile gelecek olan telefonda 4 GB RAM bulunacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak bu model, kamera kurulumu ile dikkat çekecek.

8 Megapiksel f/1.7 diyaframlı ana + 2 Megapiksel f/2.2 diyaframlı macro sensör + 16 Megapiksel f/2.2 diyaframlı 117 derece geniş açılı kamera ile gelcek olan telefonda 25 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera yer alacak.

Kutusundan 4.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun 400 dolar banında olacağı söyleniyor.

MOTOROLA MOTO G STYLUS ÖZELLİKLERİ



6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)

Adreno 610 GPU grafik birimi

4 GB RAM / 64GB ve 128GB dahili depolama birimi

48 Megapiksel f/1.7 diyaframlı Samsung GM1 sensörlü ana + 2 Megapiksel f/2.2 diyaframlı macro sensör + 16 Megapiksel f/2.2 diyaframlı 117 derece geniş açılı kamera

25 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

Parmak izi sensörü

4.000 mAh kapasiteli batarya (10W hızlı şarj destekli )

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Android 10 işletim sistemi

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