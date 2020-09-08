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Motorola Moto G9 için geri sayım başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

2020 yılına bomba gibi bir giriş yapan Motorola, yeni telefonlarını peşi sıra tanıtmaya devam ediyor. Motorola’nın şimdi de Eylül ayı içerisinde Motorola Moto G9 modelini tanıtması bekleniyor.

Motorola Moto G9 için geri sayım başladı

Orta segmentte yer alacak olan bu telefon şık tasarımı ve kamera kurulumu ile ön plana çıkacak.

MOTOROLA MOTO G9 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Moto G9’da 6.5 inç büyüklüğünde 1600×720 HD+ çözünürlüğünde Max Vision LCD ekrana yer erecek olan firma, işlemci konusunda Snapdragon 662’yi tercih edecek. Fiyatı uygun tutmak adına Snapdragon 662 kullanacak olan Motorola, bu modelinde 4 GB RAM kullanacak.

64 GB dahili depolama birimine sahip olacak telefon, microSD ile 512 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunacak. Gelelim telefonun kamera bölümüne. Telefonun arka tarafında gece modu destekli 64 Megapiksel f/1.7 diyafram ana kamera + Macro Vision kamera + derinlik sensörlü kamera kurulumunun yer alması bekleniyor.

Fiyat konusunda ise 300 dolar bandında olacak olan telefon 20W Turbopower şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu dolu dolu bir deneyim sunacak.

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