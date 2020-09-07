Motorola Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Motorola Moto G9 Plus aslında sürpriz bir akıllı telefon değil. Zira, Motorola geride bıraktığımız haftalarda Moto G9 Play adında bir akıllı telefon tanıttı. Android işletim sistemine sahip olan bu akıllı telefona bir kardeş gelmesi muhtemeldi. O kardeş ise Moto G9 Plus olacak gibi görünüyor.

MOTOROLA MOTO G9 PLUS ÖZELLİKLERİ

Moto G9 Plus'ın özellikleri hakkında çok fazla fikir sahibi değildik fakat Slovakya'daki bir operatör mağazasının yaptığı kayda değer sızıntı bazı bilgiler edinmemizi sağlamış durumda. Bu bilgilere göre akıllı telefonda 6.81 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise tıpkı Huawei P40 modellerinde gördüğümüz gibi bir ön kamera noktası bulunuyor. Moto G9 Plus'ın kalbinde bulunan işlemciye dair ise sayfada herhangi bir bilgi yok. Fakat işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik edecek gibi görünüyor.

Bluetooth 5.0, VoLTE ve Çift nano SIM gibi özellikler barındıran Motorola Moto G9 Plus, kamera tarafında ise biri 64 MP olmak üzere dört adet kameraya sahip. Ayrıca Android 10 işletim sistemiyle gelecek olan telefon, 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5000 mAh gücünde bir pil ile geliyor.