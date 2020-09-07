HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Motorola Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Motorola Moto G9 Plus sürpriz bir şekilde görüntülendi. Bir operatör mağazası, internet sitesinden Motorola Moto G9 Plus'ın özellikleri ve fiyatını paylaştı. Peki paylaşılan bilgilere göre Motorola G9 Plus özellikleri ile neler sunuyor? Hepsinden önemlisi Motorola G9 Plus'ın fiyatı ne kadar? Gelin birlikte bakalım.

Motorola Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Motorola Moto G9 Plus aslında sürpriz bir akıllı telefon değil. Zira, Motorola geride bıraktığımız haftalarda Moto G9 Play adında bir akıllı telefon tanıttı. Android işletim sistemine sahip olan bu akıllı telefona bir kardeş gelmesi muhtemeldi. O kardeş ise Moto G9 Plus olacak gibi görünüyor.

MOTOROLA MOTO G9 PLUS ÖZELLİKLERİ

Moto G9 Plus'ın özellikleri hakkında çok fazla fikir sahibi değildik fakat Slovakya'daki bir operatör mağazasının yaptığı kayda değer sızıntı bazı bilgiler edinmemizi sağlamış durumda. Bu bilgilere göre akıllı telefonda 6.81 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise tıpkı Huawei P40 modellerinde gördüğümüz gibi bir ön kamera noktası bulunuyor. Moto G9 Plus'ın kalbinde bulunan işlemciye dair ise sayfada herhangi bir bilgi yok. Fakat işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik edecek gibi görünüyor.

Moto G9 Plus özellikleri

Bluetooth 5.0, VoLTE ve Çift nano SIM gibi özellikler barındıran Motorola Moto G9 Plus, kamera tarafında ise biri 64 MP olmak üzere dört adet kameraya sahip. Ayrıca Android 10 işletim sistemiyle gelecek olan telefon, 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5000 mAh gücünde bir pil ile geliyor.

Moto G9 Plus fiyatı

MOTOROLA MOTO G9 PLUS FİYATI

Motorola Moto G9 Plus fiyatı için mağazada 255 euro'luk bir etiket belirlenmiş. Hatta Moto G9 Plus için ödeme seçenekleri bile sayfada listelenmiş. Telefonun Türkiye'ye gelmesi ise pek muhtemel değil. Bakalım Motorola telefonu resmileştirdiğinde de bu özellikler tablosu ile karşılaşacak mıyız?

MOTOROLA MOTO G9 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

  • Ekran: 6.8 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LTPS ekran
  • RAM: 4 GB RAM
  • Depolama: 128 GB dahili depolama alanı (microSD kart desteği ile artırılabilir)
  • Kamera: 4 adet kamera (biri 64 MP ana kamera olarak görev yapıyor)
  • Boyutlar ve ağırlık: 169.98 x 78.1 x 9.69 mm ve 223 gram
  • İşletim sistemi: Android 10
  • Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, çift nano SIM desteği, GPS
  • Batarya: 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh
  • fiyat: 255 euro
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...
ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstenilen oluyor: Instagram hikayeleri Facebook'a taşınıyor!
İstenilen oluyor: Instagram hikayeleri Facebook'a taşınıyor!
Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...
Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...
Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı
Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı
2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı
2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı
Tek yenilik duvar kağıdı!
Tek yenilik duvar kağıdı!
Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir
Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.