Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı

Motorola Moto G9 Plus adını taşıyacak olan bu telefon, bugün basın görselleri ile karşımıza çıktı. Tasarımı ile dikkat çeken telefon bakalım bizlere neler sunacak?

MOTOROLA MOTO G9 PLUS ÖZELLİKLERİ

Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi yer alacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730 veya Snapdragon 765G yonga setinden alması beklenen telefon, kamera kurulumu ile ön plana çıkacak.

Telefonun arka bölümünde tam dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Ana kamera 64 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar da muhtemelen telefoto + derinlik + ultra geniş açılı lens olarak konumlandırılacak. Ön tarafta ise nokta çentikli tek kamera kurulumu yer alacak. Bu kameranın 20 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

MOTOROLA G9 PLUS'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun yaklaşık olarak 275 euro fiyat etiketi ile Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.

Fiyatı uygun tutmak adına LCD panel ile gelmesi muhtemel olan telefonda maalesef ki 3.5mm kulaklık girişi olmayacak. USB Type-C ile ses ve veri aktarımı yapacak olan telefon, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak.

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