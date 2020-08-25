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Motorola’nın yeni giriş segmenti telefonu: Moto G9

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Motorola geçtiğimiz yıl Android telefon pazarında sayılı telefonları ile boy göstermişti. Motorola bu yıl ise üst üste tanıtmış olduğu telefonlar ile dikkatleri bir anda üzerine çekmeyi başarmıştı.

Motorola’nın yeni giriş segmenti telefonu: Moto G9

Amiral gemisi ve orta segment telefonlarını tanıtan firma, şimdi de giriş seviyesinde yer alacak olan Moto G9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

31 Ağustos 2020 tarihinde tanıtılacak olan telefonun şimdiden tüm özellikleri sızmış durumda. Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1600 × 720 HD+ çözünürlüğünde Max Vision LCD 20:9 oranlı ekran yer alacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 662 yonga seti ve 4 GB LPDDR4X RAM‘den alacak olan telefonda 64 GB dahili depolama birimi bulunacak.
512 GB’a kadar microSD kart ile hafıza artırımı sunacak olan Motorola, kamera konusunda ise yine iddialı olacak. Cihazın arka bölümünde gece modu destekli 48 Megapiksel f/1.7 diyafram ana kamera + Macro Vision kamera + Derinlik sensörlü kamera kurulumu bulunacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 20W Turbopower şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 125 dolar bandında olması bekleniyor.

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