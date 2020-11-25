Motorola Nio ortaya çıktı

Motorola geçtiğimiz yıllarda, Moto G ve X serisi altında rekabetçi akıllı telefonlarla orta seviye ve fiyat / performans segmentine odaklandı. Ancak bu yıl şirketin politikasında bir değişiklik oldu ve Motorola Edge adlı yeni bir amiral gemisi ile karşımıza çıktı. Ancak Motorola yeni amiral gemisi sinyallerini Motorola Nio modeli ile veriyor.

MOTOROLA NİO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Yeni gelen sızıntı raporlarına göre Motorola, “Nio” kod adını taşıyan yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Cihaz model numarası XT2125 olarak belirlenmiş durumda ve tıpkı Motorola Edge + gibi Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Bu noktada SD865’i görmek ilginç, çünkü Snapdragon 865 Plus artık Qualcomm’un en son yonga seti olarak tüm tepe modellerde kullanılıyor.

Ayrıca, telefon 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek. Bununla birlikte, şirket ayrıca 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile daha yüksek bir model de sunacak. Ekran bir FHD + çözünürlüğe sahip olacak. Panelin en az 90Hz yenileme hızına sahip olmasını bekliyoruz.

Kamera bölümüne gelince, Motorola Nio’nun arka tarafında Üçlü Kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Diğer şirketler Sony ve Samsung kameralarına bahse girerken Motorola, OmniVision sensörleri ile devam ediyor. Ana kamera, geniş açılı lense sahip 64MP OmniVision OV64B sensörü olacak.