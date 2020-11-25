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Motorola Nio ortaya çıktı

25.11.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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Motorola Nio ortaya çıktı

Motorola’nın Motorola Nio adını taşıyan Snapdragon 865 yonga seti ile çalışacak amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Motorola geçtiğimiz yıllarda, Moto G ve X serisi altında rekabetçi akıllı telefonlarla orta seviye ve fiyat / performans segmentine odaklandı. Ancak bu yıl şirketin politikasında bir değişiklik oldu ve Motorola Edge adlı yeni bir amiral gemisi ile karşımıza çıktı. Ancak Motorola yeni amiral gemisi sinyallerini Motorola Nio modeli ile veriyor.

MOTOROLA NİO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Yeni gelen sızıntı raporlarına göre Motorola, “Nio” kod adını taşıyan yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Cihaz model numarası XT2125 olarak belirlenmiş durumda ve tıpkı Motorola Edge + gibi Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Bu noktada SD865’i görmek ilginç, çünkü Snapdragon 865 Plus artık Qualcomm’un en son yonga seti olarak tüm tepe modellerde kullanılıyor.

Ayrıca, telefon 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek. Bununla birlikte, şirket ayrıca 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile daha yüksek bir model de sunacak. Ekran bir FHD + çözünürlüğe sahip olacak. Panelin en az 90Hz yenileme hızına sahip olmasını bekliyoruz.

Kamera bölümüne gelince, Motorola Nio’nun arka tarafında Üçlü Kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Diğer şirketler Sony ve Samsung kameralarına bahse girerken Motorola, OmniVision sensörleri ile devam ediyor. Ana kamera, geniş açılı lense sahip 64MP OmniVision OV64B sensörü olacak.

Ayrıca, ultra geniş açılı lens ve 2MP OmniVision OV02B1B derinlik modülüne sahip 16MP OmniVision OV16A10 sensör de bu modele eşlik edecek.

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Ön tarafta, cihaz çift kamera kurulumuna sahip olacak. Belki Motorola hap şeklinde bir delik düzeni benimseyecektir. Ön kamera geniş açılı lense sahip 16MP sensör OmniVision OV16A1Q sensör ve ultra geniş açılı lensli 8MP Samsung S54H7 ile gelecek. En azından iddialar bu yönde.

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