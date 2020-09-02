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Motorola One 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Firma telefon portföyüne bir yenisini daha ekliyor. Şimdi de Motorola One 5G tanıtıldı.

Motorola One 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Motorola bu yıl iyi bir çıkış yakaladı. Tanıttığı yeni telefonlar ile giriş ve orta segmentte kendine yer bulmak isteyen Motorola, bugün de 5G destekli dört arka ve iki ön kamerası ile dikkat çeken Motorola One 5G modelini tanıttı.

MOTOROLA ONE 5G ÖZELLİKLERİ

Motorola One’da 6.7 inç büyüklüğünde 1080 × 2520 çözünürlüğünde HDR10 ve 90Hz tazeleme destekli ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Kalbinde Snapdragon 765G yonga seti ve 4 GB RAM yer alan telefonda 128 GB dahili depolama birimine yer veriliyor.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel f/1.7 diyaframlı ana + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyafram kamera kurulumu yer alıyor.

MOTOROLA ONE 5G'NİN FİYATI BELLİ OLDU

Ön bölümde ise 16 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı kurulum tercih eden Motorola, selfie konusunda oldukça iddialı. 500 dolar gibi yüksek bir fiyattan pazara giriş yapacak olan telefon bakalım Çinli rakipleri karşısında tutunabilecek mi?

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