Motorola orta segment modellere yükleniyor

Telefonda HDR10 ve 90 Hz tazeleme destekli 6.7 inç büyüklüğünde 1080 × 2520 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Gücünü 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 çekirdeklerinin oluşturduğu sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor.

64 GB ve 128 GB depolama ile gelen bu model 1 TB’a kadar microSD kart desteğine de sahip. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyaframlı kamera bulunuyor. Bu kameraların gayet başarılı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı çift kameraya yer veriliyor. Yaklaşık olarak 350 Euro gibi ideal bir fiyata sahip olan bu model 5.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryadan beslenecek.

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