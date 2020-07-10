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Motorola orta segment modellere yükleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Motorola şimdi ise Moto G 5G Plus modeli ile karşımıza çıktı. Amiral gemisi modellerini aratmayacak özellikler ile telefonunu donatan Motorola, yine övgüleri toplayacak gibi görünüyor.

Motorola orta segment modellere yükleniyor

Telefonda HDR10 ve 90 Hz tazeleme destekli 6.7 inç büyüklüğünde 1080 × 2520 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

MOTOROLA MOTO G 5G PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Gücünü 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 çekirdeklerinin oluşturduğu sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor.

64 GB ve 128 GB depolama ile gelen bu model 1 TB’a kadar microSD kart desteğine de sahip. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyaframlı kamera bulunuyor. Bu kameraların gayet başarılı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı çift kameraya yer veriliyor. Yaklaşık olarak 350 Euro gibi ideal bir fiyata sahip olan bu model 5.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryadan beslenecek.

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