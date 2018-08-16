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Motorola P30 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Android telefon pazarında isminden söz ettirmeyi başaran Motorola, şimdilerde yeni amiral gemisi modeli için hazırlıklara başlamış durumda.

Motorola P30 ortaya çıktı

Motorola P30 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modelin, bugün render görüntüleri ortaya çıktı. P30 render görüntüleri telefonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Tasarımsal açıdan iPhone X’u andıran P30, 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde ekran ile gelecek. 18:9 formatındaki bu ekran son dönemin modasına uyacak ve komple ekran tasarımı ile gelecek. Telefonun arka bölümünde 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera yer alacak. Ön bölümde ise 12 Megapiksellik kamera bulunacak.

Gücünü sekiz çekirdekli işlemciden alacak olan P30, 6 GB RAM ile gelecek. 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile kullanıcılarını mutlu edecek olan P30, 3.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Kutusundan Android Oreo ile çıkması beklenen P30, Android 9.0 Pie güncellemesini alacak.

Telefonun arka bölümüne parmak izi okuyucusunun konumlandırılması bekleniyor. Yüz tanıma gibi güncel bir teknolojinin henüz P30 modelinde olup olmayacağı bilinmiyor. Bakalım Motorola, P30 modeli ile Android pazarında başarı elde edebilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Motorola P30 android teknoloji

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