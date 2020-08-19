Motorola Razr 5G hakkında bilgiler gelmeye başladı

Fiyat konusunda yine 1.499 dolar bandını aşmayacak olan telefon, 9 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

İŞTE MOTOROLA RAZR 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran ve 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran ile gelecek olan bu model, gücünü Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB RAM‘den alacak.

Üst seviye bir performans sunacak olan bu telefonun bugün de 18W TurboPower hızlı şarj destekli 2.633 mAh kapasiteli batarya ile geleceği TÜV Rheinland veri tabanında ortaya çıktı.

1.180 mAh + 1.255 mAh olmak üzere iki farklı hücreli batarya kullanacak olan Motorola’nın bu sayede daha verimli bir batarya performansı sunması bekleniyor.

Türkiye’de maalesef ki satılmayacağını düşündüğümüz yeni Razr, 1.499 dolarlık fiyatı ile direkt olarak Samsung’un Galaxy Fold modelini karşısına alacak. Bakalım katlanabilir telefon savaşlarında Motorola mı yoksa Samsung mu bayrağı eline alacak?

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