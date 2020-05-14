Motorola Razr için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Motorola, daha fazla eleştiriye maruz kalmamak için bugün beklenen güncellemeyi yayınladı.

MOTOROLA RAZR'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Açıldığında 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran katlandığında ise 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran ile gelen telefon gücünü Snapdragon 710’dan alıyor. Fiyatın da uygun olmasında Snapdragon 710’un çok etkili olduğu ortada. 6 GB RAM ile gelen telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

OTA üzerinden yayınlanan Android 10 güncellemesi ile telefonun bu donanımına yeni yazılımsal özellikler ekleniyor. Güncelleme ile QuickView adı verilen bir özellik ekleniyor. Bu özellik sayesinde ekranı açmadan ikinci 2.7 inçlik ekrandan bildirimleri görüntüleyebiliyor ve hatta gelen mesajlara cevap bile yazabiliyorsunuz.

İkincil ekranı daha fazla efektif kullanmayı sağlayan bu güncellemeyi OTA üzerinden indirip Android 10’un tüm özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Koronavirüs sebebiyle seçimler posta yoluyla gerçekleştirilecek

