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Motorola Razr için kutu açılım videosu yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Motorola, Şubat ayının başında satışa sunulacak olan katlanabilir telefonu Razr 2019 için bugün kutu açılım videosu yayınladı. Dikine katlanması ile taşınabilirlik ve kullanılabilirlik açısından rakiplerine taş çıkaran bu model 1.500 dolar fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor.

Motorola Razr için kutu açılım videosu yayınladı

Açıldığında 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran ve katlandığında ise 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran sunan bu model, gücünü Qualcomm’un 5G desteği olmayan Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefonun ilerleyen günlerde Android 10 güncellemesini alacağını belirtelim. Telefonun kutu içeriğinden hızlı şarj destekli adaptör ve Razr imzalı üst segment kulaklık ile çıkıyor.

Olukça şık görünen bu telefonun katlanabilir telefonların geleceği olacağını açıkça söyleyebiliriz. Tablet-telefon formu maalesef ki pratikte pek kullanışlı olmayacak. Bunun farkına varan Samsung da MWC 20 etkinliğinde dikine katlanan telefonu ile karşımıza çıkacak.

MOTOROLA RAZR 2019 TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800
çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
Adreno 616 GPU grafik birimi
6GB LPPDDR4x RAM
128GB dahili depolama
16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar:  72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
Ağırlık: 205 gram
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
Android 9.0 Pie işletim sistemi (Android 10 alacak)

Kutu açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
motorola razr 2019 Motorola

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