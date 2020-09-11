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Motorola, şimdi yönünü uygun fiyatlı telefonlara çevirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Motorola, 2020 yılında telefonlarını peşi sıra tanıtmaya devam ediyor. Üst segment ve orta segmentten sonra firma şimdi de giriş seviyesinde odaklanmaya başladığını belli etti.

Motorola, şimdi yönünü uygun fiyatlı telefonlara çevirdi

Çok yakında tanıtılacak olan ve 150 dolar gibi oldukça uygun fiyatla satılması beklenen Moto E7 Plus bugün özellikleri ile karşımıza çıktı.

MOTO E7 PLUS ÖZELLİKLERİ

Moto E7 Plus’ta 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Ekran LCD panel olduğu için parmak izi okuyucusu fiziki olarak yer alacak. Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 460 yonga setinden alacak olan telefonda 4 GB LPDDR4X RAM yer alacak.

Kamera konusunda fiyatı uygun tutmak adına 48 Megapiksel f/1.7 diyafram ana + 2 Megapiksel derinlik sensörü arka kameraya yer verecek olan firma, ön tarafta 8 Megapiksellik kamera kullanacak.

64 GB dahili depolama birimini 256 GB’a kadar microSD kart ile arttırma imkanı sunacak olan Motorola, 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

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