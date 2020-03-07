HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola yeni orta segment telefonu: Moto G8

Motorola yeni orta segment telefonu: Moto G8

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Motorola, orta segmente odaklanmaya devam ediyor. Firma şimdi de karşımıza yeni telefonu Moto G8 ile çıktı. Üç kamerası ile dikkat çeken telefon, kullandığı işlemciye göre istediği yüksek fiyat ile çok tepki çekecek gibi görünüyor.

Motorola yeni orta segment telefonu: Moto G8

6.4 inç büyüklüğünde 1560×720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonun kalbinde Snapdragon 665 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM LPDDR4x RAM ile gelen telefonda 64 GB dahili depolama birimi seçeneği yer alıyor.

Motorola’nın Çinli rakipleri 250 dolar seviyesine çıktığında Snapdragon 720G yonga setini kullanırken, bu modelin bu denli düşük donanım ile gelmesi, telefonun pek başarılı olamayacağının sinyallerini veriyor.

Telefonun arka bölümünde 16 Megapiksel f/1.7 diyafram ana kamera + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı f/2.2
diyafram + 2 Megapiksel 2cm macro lensli kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera bulunuyor.
Kutusundan Android 10 ile çıkan telefon 10W Rapid Charging destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Türkiye’de
satışa sunulmayacak olan bu model bakalım rakipleri karşısında nasıl bir satış grafiği yakalayacak?

TCL katlanabilir telefon olayını arşa çıkardı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
The Last of Us hayranlarına müjde!The Last of Us hayranlarına müjde!
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motorola Moto G8

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı

Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı

Samsung’un hedefi 1 milyon katlanabilir ekran

Samsung’un hedefi 1 milyon katlanabilir ekran

iPhone reklam göstermeye başlayacak

Apple'dan flaş karar! Değişikliğe gidiyor

The Last of Us TV dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

The Last of Us hayranlarına müjde!

AirPods Pro Lite üretime giriyor

AirPods Pro Lite üretime giriyor

Superbox bu yıl gücüne güç katacak

Superbox bu yıl gücüne güç katacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.