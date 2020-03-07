Motorola yeni orta segment telefonu: Moto G8

6.4 inç büyüklüğünde 1560×720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonun kalbinde Snapdragon 665 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM LPDDR4x RAM ile gelen telefonda 64 GB dahili depolama birimi seçeneği yer alıyor.

Motorola’nın Çinli rakipleri 250 dolar seviyesine çıktığında Snapdragon 720G yonga setini kullanırken, bu modelin bu denli düşük donanım ile gelmesi, telefonun pek başarılı olamayacağının sinyallerini veriyor.

Telefonun arka bölümünde 16 Megapiksel f/1.7 diyafram ana kamera + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı f/2.2

diyafram + 2 Megapiksel 2cm macro lensli kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera bulunuyor.

Kutusundan Android 10 ile çıkan telefon 10W Rapid Charging destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Türkiye’de

satışa sunulmayacak olan bu model bakalım rakipleri karşısında nasıl bir satış grafiği yakalayacak?

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