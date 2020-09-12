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Motorsikletini bırakıp kaçmaya başladı! Ekipler ara sokakta kıskıvrak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 21:10 | Son Güncelleme

Adana’da polisin dur ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti.

Motorsikletini bırakıp kaçmaya başladı! Ekipler ara sokakta kıskıvrak yakaladı

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri plakası olmayan motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu.

MOTOSİKLETİ ATARAK KAÇMAYA BAŞLADI

İhtara uymayan sürücü, motosikleti yol kenarına atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipleri, şüpheli şahsı ara sokaklarda kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan ismi belirtilmeyen sürücüsü ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALIŞTIRILMIŞ

Polis motosiklet üzerinde yaptığı incelemede düz kontak yapılarak çalıştırıldığı tespit etti. Motosiklet emniyetin otoparkına çekildi. (İHA)

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