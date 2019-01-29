Motoru alev alan otomobil, başka araca çarptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta park halindeyken motor kısmı alev alan ve hareket eden otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı ardından yolun karşısına geçti. Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şehirlararası Otobüs Terminali'nin otoparkında meydana geldi. Otogara yakınlarını karşılamak üzere gelen Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Otomobilden inen Ateş, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını ve hareket ettiğini gördü. Otomobili durdurmak isteyen Ateş, başarılı olamadı. Otomobil, önce park halindeki İsmail Konak'a ait 58 FY 234 plakalı otomobile çarptı ardından kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Otomobil, kaldırım üzerinde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobili durdurmak isterken elini yakan Ateş ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Haberi duyup olay yerine gelen Ateş'in yakınları da üzüntü yaşadı. Yangında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

