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Motorun hava filtresinden tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılarının ruhsatsız tabancaları nakil etmek için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi.

Denizli’de silah kaçakçılarının ruhsatsız tabancaları nakil etmek için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi. Bir otomobilde yapılan aramada aracın ön kaputunun içerisine gizlenmiş 6 tabanca ele geçirilirken, tabancalarından birisi motorun hava filtresinden çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları sonrası şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç kaputuna gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalardan birisinin naylon poşete sarılmış vaziyette motorun hava filtresinden çıkması polisi bile şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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