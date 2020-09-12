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Motorun yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Motorun yağ yaktığı nasıl anlaşılır? 3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlama rehberi yaptık. Hemen bakın...

Motorun yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

Motorun yağ yaktığı nasıl anlaşılır? Arabanın motoru yağ mı yakıyor? Arabanın motorunun yağ yaktığını nasıl anlarım Araba motorunun yağ yaktığını anlamanın kolay yolu var mı...Bu sorular genellikle motorda bir sıkıntı olduğunu hisseden araç kullanıcısının yanıtını aradığı sorulardır. Motorun yağ yakması durumu, büyük bir problemdir ve hemen çözülmelidir. Sorun ve sorunun yol açacağı diğer sorunlar motor gibi pahalı ve komplike üstelik de araç için en öncelikli olan parçada meydana gelince verilecek bilgiler de çok detaylı oluyor. Ancak mühendislik bilgileri ile kafa karıştırmadan basit bir şekilde motorun yağ yakması nasıl anlaşılır sorusuna yanıt verelim istedik.

MOTORUN YAĞ YAKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Motorun yağ yakması endişesini taşıyanlar için öncelikle motorun yağ yakması ne demek ve motor yağ yakarsa ne olur sorularını yanıtlayalım...

MOTURUN YAĞ YAKMASI NE DEMEK?

Motorun pistonlarının altında motor yağı üstünde yakıt ve hava karışımı bulunur. Bazen motor yağı, yukarıdaki karışıma dahil olur. O zaman motor, yağ yakar.

MOTOR YAĞ YAKARSA NE OLUR?

Motorun yağ yakıyor olması büyük bir sorundur. Çünkü bu yağ, motor parçalarını korumak ve işleyişi sağlıklı kılmak için devir daim yapmak zorundadır. Ancak devir daim yapan motor yağının yakıta karışması onun eksilmesi ve bitmesi sonucunda motor parçaları mekanik olarak ciddi ölçüde zarar görür. Bu zarara ek olarak performans düşer, hızlanma azalır, yakıt tüketimi artar. Diğer yandan motor, yağ ile değil yakıtla çalışan daha doğrusu yakıt - hava karışımı ile çalışan bir mekanizmaya sahiptir. Onun enerji için ihtiyaç duyduğu madde karışımı bellidir. Motor yağı ise yakıt olarak kullanmaya uygun değildir. Bu da yine motora ciddi şekilde zarar verebilir.

MOTORUN YAĞ YAKTIĞINI NASIL ANLARIZ?

Motorun yağ yaktığını anlamanın bir kaç yolu var. Başka bir deyişle motor yağ yakıyor mu sorusuna motorun yağ yaktığını anlamanın ipuçları ile yaklaşabiliriz. Motorun yağ yaktığını gösteren ipuçları şöyle:

ÜÇ MADDEDE MOTORUN YAĞ YAKTIĞINI ANLAMA REHBERİ

Arabamın motoru yağ yakıyor mu diyenler için çok basit üç madde paylaşıyoruz. Bu üçünü kontrol edip motorun yağ yakıp yakmadığını anlayabilirsiniz.

1. EGZOZ DUMANI RENGİ MAVİ Mİ?

Egzoz dumanın rengi mavi ise motor yağ yakıyordur. Motor yağının yanma odalarına gitmesini sağlayan segmanlar ya da supap contaları aşınınca yağ, silindirlerin içine kaçarak yanar ve dışarı atılmaya çalışılır. Bu da mavi egzoz dumanı ile kendini belli eder. Arabanızın egzoz çıkışında mavi renkte duman çıkıyorsa motor büyük ihtimalle yağ yakıyor olmalı.

2. MOTOR HAVA ÜFLÜYOR MU?

Motor kapağı açıldığında hava üflüyorsa yine bir yağ yakma sorunu söz konusu olabilir. Bu durum, servislerde motor üflemesi olarak bilinir. Eğer motor yağ yakıyorsa araç sıcakken motor kapağı açılınca hava üflemesi olur.

3. MOTOR YAĞI AZALMIŞ MI?

Kontak kapalıyken yağ çubuğu ile yağ seviyesi ölçülmelidir. Her yağ çubuğunda ideal seviyeyi belirten bir işaret vardır. Eğer çubuktaki yağ izleri bu işaretin altında kalıyorsa yani zamanında önce azalma varsa motorun yağı eksiliyor demektir. Motor yağı zamanla eksilebilir ama bunun belirli bir oranı vardır ve oldukça yavaştır. Eğer daha hızlı bir azalma varsa kesinlikle bir motor yağ kaçırma durumu vardır ya da motor yağ yakıyor olabilir.


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