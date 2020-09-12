Motorun yağ yaktığı nasıl anlaşılır? Arabanın motoru yağ mı yakıyor? Arabanın motorunun yağ yaktığını nasıl anlarım Araba motorunun yağ yaktığını anlamanın kolay yolu var mı...Bu sorular genellikle motorda bir sıkıntı olduğunu hisseden araç kullanıcısının yanıtını aradığı sorulardır. Motorun yağ yakması durumu, büyük bir problemdir ve hemen çözülmelidir. Sorun ve sorunun yol açacağı diğer sorunlar motor gibi pahalı ve komplike üstelik de araç için en öncelikli olan parçada meydana gelince verilecek bilgiler de çok detaylı oluyor. Ancak mühendislik bilgileri ile kafa karıştırmadan basit bir şekilde motorun yağ yakması nasıl anlaşılır sorusuna yanıt verelim istedik.

MOTORUN YAĞ YAKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Motorun yağ yakması endişesini taşıyanlar için öncelikle motorun yağ yakması ne demek ve motor yağ yakarsa ne olur sorularını yanıtlayalım...

MOTURUN YAĞ YAKMASI NE DEMEK?

Motorun pistonlarının altında motor yağı üstünde yakıt ve hava karışımı bulunur. Bazen motor yağı, yukarıdaki karışıma dahil olur. O zaman motor, yağ yakar.

MOTOR YAĞ YAKARSA NE OLUR?

Motorun yağ yakıyor olması büyük bir sorundur. Çünkü bu yağ, motor parçalarını korumak ve işleyişi sağlıklı kılmak için devir daim yapmak zorundadır. Ancak devir daim yapan motor yağının yakıta karışması onun eksilmesi ve bitmesi sonucunda motor parçaları mekanik olarak ciddi ölçüde zarar görür. Bu zarara ek olarak performans düşer, hızlanma azalır, yakıt tüketimi artar. Diğer yandan motor, yağ ile değil yakıtla çalışan daha doğrusu yakıt - hava karışımı ile çalışan bir mekanizmaya sahiptir. Onun enerji için ihtiyaç duyduğu madde karışımı bellidir. Motor yağı ise yakıt olarak kullanmaya uygun değildir. Bu da yine motora ciddi şekilde zarar verebilir.