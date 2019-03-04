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Motorundan alev alan LPG'li otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

BURSA’da seyir halindeyken moturundan alev alan LPG'li otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Motorundan alev alan LPG'li otomobil yandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA’da seyir halindeyken moturundan alev alan LPG'li otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücü, C.B. son andan araçtan çıkarak yanmaktan kurtuldu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine giden C.B. yönetimindeki 16 LAM 55 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü C.B., çıkan dumanı fark edince aracı durdu. Araçtan inen sürücü ile çevredekiler, itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis aracın LPG'li olması nedeni çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Motorundan alev alan LPG'li otomobil yandıMotorundan alev alan LPG'li otomobil yandıMotorundan alev alan LPG'li otomobil yandıMotorundan alev alan LPG'li otomobil yandı

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