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Motosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

Motosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, 23 Eylül günü Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Alt Geçit çıkışında meydana geldi. Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali için kente gelen Cuma Sağlamoğlu, dönüş için yola çıkıp, Bölge Trafik İstikametine ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen otomobile çaptı. Kontrolden çıkarak. refüjü aşıp karşı şeride geçen motosiklet, bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının mobese kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştığı sitede, Osmaniye'deki kaza anına da yer verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, her iki araçta da çarpmanın etkisiyle büyük hasarın oluştuğu görülürken, motosiklet sürücüsü Cuma Sağlamoğlu'nun ise kaskı ve koruyucuları sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandıMotosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandıMotosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandıMotosiklet 2 otomobile çarptı, sürücü hafif yaralandı

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