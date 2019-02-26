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Motosiklet ambulansı kullanan tek kadın: Üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de evli ve 1 çocuk annesi olan Gülyazı Aydın (32), Türkiye'de motosiklet ambulans kullanan tek kadın olduğunu belirterek, "Elimden geldiğince güvenli bir şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de evli ve 1 çocuk annesi olan Gülyazı Aydın (32), Türkiye'de motosiklet ambulans kullanan tek kadın olduğunu belirterek, "Elimden geldiğince güvenli bir şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Ailem bana çok destek oluyor. İnsan çok mutlu oluyor. İsteyen herkes bu işi yapabilir, kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur" dedi. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli Gülyazı Aydın, 200 kilo ağırlığında 700 CC'lik motosiklet ambulansı kullanan tek kadın acil tıp teknisyeni olarak, araçların giremediği yerlerde ilk yardım yapıp hayat kurtarıyor. Eskişehir'de 3 yıldır görev yaptığını ve motosiklet tutkusunun çocuk yaşlarda başladığını belirten Aydın,"Motosiklet benim için bir tutku ve çocuklar yıllarımda başladı. Babamın bir motosikleti vardı. Onunla binmekten büyük haz alırdım. Beni de sürekli bindirmesini isterdim. Benim yüzüme vuran rüzgar beni çok başka yerlere götürürdü. Büyüdükçe lise çağlarında arkadaşlarımın motosikletlerine binmeye başladım. Daha sonra acil tıp teknisyeni oldum. Sağlık Bakanlığı buraya motosiklet gönderdiğinde bende çalışmak istediğimi söyledim. Motosiklet ehliyetim de var. Üç yıl kadar çalıştım, buraya yeni motosiklet gönderdi ve çalışmaya devam ettim" dedi. 'KASKI ÇIKARDIĞIMDA 'A KADINMIŞ' DİYORLAR' Antalya'da motosiklet güvenli sürüş teknikleri eğitimi alarak görevini sürdürdüğünü belirten Gülyazı Aydın, ambulansın giremediği caddelerde, insanların kalabalık olduğu kent merkezinde motosikletle giderek görev yaptığını söyleyerek, "Biz motosiklet ambulans ile trafiğe kapalı yada ulaşımın zor olduğu yerlerde toplu trafik kazalarında, şehir merkezinde halkın yoğun olduğu yerlerde görev yapıyoruz. Eskişehir yaz aylarında çok daha kalabalık bir kent olduğu için merkezde yoğun çalışıyoruz. Ambulansla ulaşmakta zorluk çekilen yerlere motosikletle ulaşarak ilk müdahaleyi yapıyoruz. Hastane sevki gerekiyorsa da bunu ambulans araçlarıyla sağlıyoruz. Türkiye'de motosiklet ambulans kullanan şuanda tek olduğumu biliyorum. Elimden geldiğince güvenli bir şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Ailem bana çok destek oluyor. İnsan çok mutlu oluyor. Kaskı çıkardığımda 'A kadınmış' diyerek dönüp bakan çok oluyor. Gelip fotoğraf çekenler oluyor. Bana 'Türkiye'nin böyle kadınları oldukça asla yıkılmayız, bize bir şey olmaz' diyenler çok oluyor. İsteyen herkes bu işi yapabilir, kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Herkese de tavsiye ederim" diye konuştu.

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