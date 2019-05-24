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Motosiklet ambulanslar göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet Motosiklet Ambulans, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte görevlerine başladı.

Motosiklet ambulanslar göreve başladı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet Motosiklet Ambulans, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte görevlerine başladı. Biri merkezde diğeri de Pamukkale Travertenlerinde konuşlanan motorize ekipler, kara ambulansı gelinceye kadar vak’alara ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.
Motorize Ambulans Hizmeti, Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında turistlik bölgelerde ve çoklu yaralanmalı kazalarda, karayolunun kapandığı ve araçların ilerleyemediği durumlarda kara ambulansın ulaşımının zor olduğu anlarda kullanılmak üzere hizmete girdi. Denizli’de de 2015 yılında hizmete başlayan, Pamukkale Travertenlerinde ve kent merkezi olmak üzere iki tane olan Motosiklet ambulanslar, Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerinden oluşan 20 kişilik ekiple Mayıs ayında başlayıp Ekim sonuna kadar acil durumlara hızır gibi yetişiyor.
“Her türlü cihaz var”
İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Motorize Ekip Sorumlusu Galip Özkan Çakmakçı, özel donanımlı motosiklet ambulanslarda sedye hariç bir ambulansta bulunması gereken tüm tıbbi ekipman ve malzemelerin bulunduğunu söyledi. Kara ambulansı gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptıklarını belerten Çakmakçı “112 Kontrol Komuta Merkezi’ne gelen çağrılar sağlık birimi tarafından değerlendirilerek aciliyet ve ulaşılabilirlik durumuna göre çağrı bize gelmekte. Çağrı sonucunda olay yerine motosiklet ambulansla iki kişi giderek, hastanın durumuna göre kara ambulansı gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapıyoruz. Motosiklet ambulanslarımızda kalbi duran bir hastanın elektroşokla yeniden canlandırılabilmesini sağlayacak cihaz, solunumu duran bir hastanın desteklenebileceği ventilatör, kırık ve travmalarda kullanılacak boyunluk ve atel, yanıklarda kullanılacak setler, acil tıbbi müdahalenin yapılabilmesini sağlayan ilaç, serum ve her türlü cihazımız bulunmaktadır” dedi.
“4 dakikada olay yerine ulaşıyor”
Acil vak’alarda zamanla yarıştıklarını, beyin ölümünün 4-6 dakika içinde başladığı düşünüldüğünde motosiklet ambulansların çok kısa bir sürede olay yerine ulaşıp beyin ölümü gerçekleşmeden kişiyi hayata döndürdüğünü aktaran Çakmakçı, “Motosiklet ambulanslar vak’aya ulaşarak ilk müdahalenin anında gerçekleştirilmesi için önemli bir fırsattır. 2018 yılında Pamukkale Travertenleri bölgesinde 2 kişinin suda boğulması sonucu o bölgede görevli motorize ambulansımız 3 dakikanın altında olay yerine ulaşmış ve gerekli ileri yaşam desteği protokollerini uygulanarak hastaların yaşamaları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra 6 kişide de kalp durması sonucu kalp masajı işlemiyle ambulans gelinceye kadar hastalara hemen müdahale ederek verdikleri yaşam savaşını kazanmalarına vesile olduk. Hayat kurtarmada saniyelerin bile önemli olduğunu trafikte araç kullanan sürücüler de unutmasın ve trafik güvenliğini bozmayacak şekilde bizlere yol vererek bir insanın hayata tutunmasına destek versinler” diye konuştu.

Motosiklet ambulanslar göreve başladı

Motosiklet ambulanslar göreve başladı

Motosiklet ambulanslar göreve başladı

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