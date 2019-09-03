HABER

Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, virajda kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı.

Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, virajda kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mehmet Güneş (19) yaralanırken, arkasındaki kask takmadığı belirlenen arkadaşı Yakup Atış (19) ise öldü.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bodrum- Turgutreis Karayolu Gürece mevkiinde meydana geldi. Turgutreis'ten Bodrum yönüne giden ve görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı süratli olduğu ileri sürülen Mehmet Gümüş yönetimindeki 07 TDS 47 plakalı yarış tipi motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mehmet Güneş ile arkasındaki kasksız arkadaşı Yakup Atış yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bacağında parçalı kırıklar bulunan ve taktığı kask sayesinde ölümden döndüğü belirtilen Güneş'in ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldüMotosiklet bariyere çarptı: Sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldıEvinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı
Palu ailesi ile ilgili flaş gelişmePalu ailesi ile ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.