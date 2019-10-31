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Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.

Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Eren Uçak yönetimindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, Eren Uçak ile arkasında oturan M.B.T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından da Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Eren Uçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.B.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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