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Motosiklet bisiklete çarpıp sürükledi, o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. 11 SK 845 plakalı motosiklet sürücüsü Zafer Mercan Atatürk Caddesi istikametinden Lefke kapı istikametine gitmekteyken yolun karşından gelen Şakir Candar’ın kullandığı bisiklete çarptı. İki sürücü de yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü Zafer Mercan yaralandı Olay gelene gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Mercan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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