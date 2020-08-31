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Motosiklet boş su kanalına düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin boş sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Ereğli ilçesi Yellice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin boş sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli ilçesi Yellice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren O. idaresindeki 42 YJ 468 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden boş haldeki beton tahliye kanalına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ile arka koltukta bulunan Bayram K. ve Caner Y. yaralandı. Motosikletin kanala düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanala merdivenle inerek yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri yerinde yapılan yaralılar, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak ambulansa taşındı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yarılalar tedavi altına alındı. Kaza sırasında kanalda su bulunmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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