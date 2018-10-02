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Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve merkez Onikişubat ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri Mahsun B. ile Z.Y.'nin çalıp sattığını belirledi. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen hırsızlıkları gerçekleştirilen şüpheliler polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Motosikletler ise satılan kişilerin adreslerinde ele geçirildi.
Mahsun B. ile Z.Y., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Çalıntı motosikletleri satın aldığı belirlenen 4 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

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