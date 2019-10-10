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Motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

KONYA'da, iki farklı yerden motosiklet çalan 18 yaşından küçük 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, iki farklı yerden motosiklet çalan 18 yaşından küçük 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçelerinde, park halindeki 2 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, bölgede arama yaptığı sırada, Karaman Caddesi'nde 2 kişinin çaldıkları motosikletle gezdiklerini gördü. 'Dur' ihtarı üzerine 2 kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından A.Ç. (17) ve S.Ö. (17) yakalandı. Hırsızlık şüphelileri, diğer motosikleti de aynı arkadaşları S.Ç.'nin (17) çaldığını itiraf etti. S.Ç., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Motosiklet ise bahçede bulundu. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, emniyete götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

​FOTOĞRAFLI

Motosiklet çalan 3 kişi yakalandıMotosiklet çalan 3 kişi yakalandıMotosiklet çalan 3 kişi yakalandıMotosiklet çalan 3 kişi yakalandı

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