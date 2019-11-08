HABER

Motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 07:37 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da motosiklet, arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına daldı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) - ÜSKÜDAR'da motosiklet, arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaraladı.

Kaza, D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Avrupa yakasından cenaze alan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 NZ 4522 plakalı araç, ölen kişinin yakınlarıyla birlikte Anadolu yakasına geçtiği sırada Altunizade'de arızalandı. Araç yol kenarına çekilirken, ölen kişinin cenazesi yakınları tarafından, yeni gelen cenaze aracına nakledilmek istendi. Bu sırada iddiaya göre, 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü önündeki kalabalığı görmeyerek cenaze nakleden yayaların arasına daldı. Kazada Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya, Baran Akagündüz ve henüz ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Sürücüler ve ölen kişinin yakınları kazayla ilgili ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yoldan geçen bir vatandaş kazayla ilgili, "Bu cenaze arabası arızalanıyor. Daha sonra başka araç geliyor. Cenazeyi buna naklederken arkadan motosiklet vuruyor. Tabi burada da 4, 5 kişi var ve yaralanıyorlar. Çok ağır olanı yok ama 2, 3 tanesinin ayağı, bir tanesinin de kalçası kırıktı. Onun dışında durumu çok kötü olan yoktu" diye konuştu.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralıMotosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılarÖnce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Trump'a büyük şok!

Trump'a büyük şok!

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Altunizade feci kaza! Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.