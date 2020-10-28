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Motosiklet çetesi üyesi 4 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesi ile mahkeme sevk edilen 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesi ile mahkeme sevk edilen 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahısların çaldıkları motosikletleri başkalarına satmak içinse şasi numaralarını değiştirip, boyadıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Pazar ve Altıgöz mahallelerine dadanan hırsızlar, 4 farklı adresten motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis, 4 kişinin iki grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit etti. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahısların Çobanlar ilçesine doğru gittiklerini belirledi. Bunun üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri düzenledikleri ortak operasyon ile F.B., R.U., R.Y., Y.U., Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, şahısların çaldığı motosikletleri aynı gece şasi numaralarını sildiklerini ve başka birilerine satmak için motosikletleri boyadıkları öğrenildi. Polis operasyonda boyanan ve şasi numaraları değiştirilen motosikletleri de ele geçirdi.

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