Motosiklet denetiminde bayan arkadaşını bırakıp kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasına takılan sürücüye belge eksikliklerinden ceza uygulandı. Sürücünün uygulama ortasında kız arkadaşını, bıraktığı daha sonra geri geldiği öğrenildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla Manavgat’ın değişik noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Orman İşletmesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü ekiplere ilginç anlar yaşattı. Kask takmamak ve yetersiz ehliyet nedeniyle ceza uygulanan M.C. isimli sürücü görevli memurun yazdığı ceza makbuzunu imzalamazken, yabancı uyruklu bayan arkadaşını da uygulama noktasında bırakarak motosikletiyle kaçtı.

Bir süre sonra uygulama noktasına geri gelen ve parası olmadığı için kaçtığını belirten M.C.’nin görevli memurlara dil dökmesi, telefonla birilerine aratması ceza yazılmasını önleyemedi. M.C., bayan arkadaşıyla evlenmek üzere olduğunu, cezayı bu yüzden ödeyemeyeceği için kaçtığını belirtirken kask takmamak ve yetersiz ehliyet, ehliyetini yanında bulundurmamak, ceza makbuzunu imzalamayarak kaçmak suçları da eklendi. M.C.’ye bin 580, motosiklet sahibine de bin 328 olmak üzere toplam 2 bin 908 TL para cezası uygulandı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.