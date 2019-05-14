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Motosiklet devrildi: Kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen motosikletten düşen sürücü Muzaffer Çalı (28) hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Gönel (32) yaralandı.

Motosiklet devrildi: Kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen motosikletten düşen sürücü Muzaffer Çalı (28) hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Gönel (32) yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezinden Çamönü Mahallesi yönüne gelen tescil belgesi olmayan motosikletin sürücüsü Muzaffer Çalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalı ile kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Mehmet Gönel, devrilen motosikletten betoz zemine düştü. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tekel bayisi olan Muzaffer Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Gönel ise ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gönel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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