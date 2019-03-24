Motosiklet devrildi; sürücü ile hamile eşi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Karagöz (38) ile hamile eşi Gülcan Evren Karagöz (38) yaralandı.

​Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Şehitler Parkı yakınlarında meydana geldi. Yavuz Karagöz yönetimindeki 09 R 3643 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Karagöz ile arkasındaki 7 aylık hamile eşi Gülcan Evren Karagöz yaralandı.

Karagöz çifti, çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Karagöz ve Gülcan Evren Karagöz ile karnındaki bebenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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