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Motosiklet devrildi, sürücü ölümden döndü

01.01.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesi E-96 karayolunda kontrolden çıkan ve başında kask bulunan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.Kaza, Ankara-İzmir E-96 karayolu Salihli Kipa Kavşağında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesi E-96 karayolunda kontrolden çıkan ve başında kask bulunan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
Kaza, Ankara-İzmir E-96 karayolu Salihli Kipa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner G.(22) idaresindeki 45 SB 4457 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Taner G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, kazayı son anda fark eden 45 ABK 341 plakalı tır sürücüsü ise facianın önüne geçmiş oldu.

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