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Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Motosiklet eğitmeni yetiştirme programı kapsamında, adaylara güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

Ankara'da motosiklet eğitmeni yetiştirme programı kapsamında, adaylara güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen eğitimde, motosiklet eğitmeni adayları motosiklet üzerinde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Eğitimciler tarafından verilen 6 günlük eğitimde, kursiyerler hem teorik hem de pratik derslere katıldı.

TMF Eğitim Kurulu üyesi ve eğitmen eğiticisi olan Burak Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim programının dünyada bu eğitimi veren diğer kuruluşların müfredatlarından harmanlanarak oluşturulduğunu söyledi.

Ercan, "Eğitim alacak kursiyerlerin, en az 2 yıllık yüksekokul mezunu ve 4 yıllık ehliyet sahibi olmaları gerekiyor. Eğitim a, b ve c sertifikaları olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Biz, kursiyerlerin sürüş teknikleri kadar, insanlarla kurduğu ilişki ve aldığı bilgiyi aktarabilmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da kullanıcıların, daha güvenli şekilde motosiklete binmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Uçar, "Bu eğitimimiz, 152 kişilik bir eğitmen kadrosu yetiştirmek üzerine ayarlandı. Biz, bu eğitmenleri yetiştirip, ülkenin her bölgesinde hizmet vermelerini sağlayacağız. İnsanların trafikte motosiklet üzerindeki tüm süreçlerde daha güvenli sürebilmeleri ve çok daha güvenli bir şekilde trafik akışını sürdürebilmeleri amaçlanıyor." diye konuştu.

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

- Motosiklet eğitmeni yetiştirme programı kapsamında, adaylara güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri

Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri
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