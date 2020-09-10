HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet fareleri kıskıvrak yakalandı

Motosiklet fareleri kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan motosiklet fareleri, polis ekiplerinin başarılı takibinin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, birden fazla motosiklet hırsızlığı olayının yaşanmasının ardından sıkı bir takip başlattı.

Çanakkale’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan motosiklet fareleri, polis ekiplerinin başarılı takibinin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, birden fazla motosiklet hırsızlığı olayının yaşanmasının ardından sıkı bir takip başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde teknik takip ve inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların izini sürdü.
7 farklı olayda; motosiklet, para ve teknolojik aletler çalan G.İ. (18) ile R.Y. (18), Cevatpaşa Mahallesi Derince Sokak üzerinde dün saat 10.30 sıralarında polis ekiplerine yakalandı. Kısa bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık zanlılarının çaldıkları motosikletleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Büyük tepki toplamıştı! Diyanet o sözlerle ilgili harekete geçtiBüyük tepki toplamıştı! Diyanet o sözlerle ilgili harekete geçti
Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Büyük tepki toplamıştı! Diyanet o sözlerle ilgili harekete geçti
Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş, cezaya tepki gösterdi: Manyak mısınız?
Polise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdi
Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın
Bakan bir daha baktı! Böyle uyarı görülmedi
DEAŞ'LI terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı
Mahmut Özden'in 'fedaisi' yakalandı
Doktor telefonda tarif etti, Onbaşı Atalay hamile kadına doğum yaptırdı
Doktor telefonda tarif etti, doğum yaptırdı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Türkiye'den sert tepki: Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.