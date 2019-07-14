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Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Konya’da husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya’da husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "neden öldürdün" sorusuna "mahalleye saklanmaktan kaba dayı olunmaz" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu, iddiaya göre, motosiklet gürültüsü nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.C.Ç. (17) evde bulunan pompalı av tüfeğiyle komşuları Mehmet Çakın (56), Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Mustafa Çakın’ın eşi Şengül Ç.’ye ateş etti. Sırtından vurularak ağır yaralanan Mehmet Çakın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Şengül Ç. olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, sokağı güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Çakın’ın cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olay sonrası cinayet zanlısı M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti av tüfeği ile birlikte sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden baba Yılmaz Ç. ve oğlu M.C.Ç., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden baba Yılmaz Ç., kendini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "mahalleye saklanmaktan kabadayı olunmaz" diyerek cevap verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı
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