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Motosiklet hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İddiaya göre, Dömez yolunda ters şeritte giden Tamer D. idaresindeki 16 KAY 73 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen Talip D. idaresindeki 16 R 5611 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında bulunan şahıs ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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