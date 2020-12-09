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Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

09.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yakalandı.Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yakalandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. 1 Ocak tarihinde 2 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsın ayrıca 22 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın motosikleti sürükleyerek götürdüğü anlar yer alıyor.

Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

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