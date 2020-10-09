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Motosiklet hırsızı: "İnsanlık namına temizlik yapıyordum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da 5 motosikleti çalan zanlı polise suçüstü yakalanınca hırsızlık yapmadığını, insanlık namına motosikleti temizlediğini söylediği öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin motosikletlerinin çalındığı başvurusu üzerine harekete geçti.

Adana’da 5 motosikleti çalan zanlı polise suçüstü yakalanınca hırsızlık yapmadığını, insanlık namına motosikleti temizlediğini söylediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin motosikletlerinin çalındığı başvurusu üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri, olayın meydana geldiği yerlerde güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ramazan U. (24) isimli şahsın motosikletleri çalıp götürdüğünü belirleyen polis inceleme yaptığı bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise zanlının motosikleti çalıp götürdüğünü ancak çalıştıramadığı için yol kenarına bıraktığını, zanlının parmak izi kalmaması için de motosikleti bir bezle sildiğini tespit etti.
Polis zanlıyı yakalamak için hırsızlık yaptığı yerlerde pusu attı. Polis bir süre sonra Ramazan U.’yu çaldığı motosiklet üzerinde yakaladı. Emniyete getirilen zanlı hırsızlık yapmadığını, üstünde yakaladığı motosikleti de satın almak istediğini denemek amaçlı sürdüğünü söyledi. Çalıştıramadığı motosikleti sildiği görüntüleri gösterilen zanlının “insanlık namına motosikleti temizledim. İnsanlık öldü mü, hırsızlık yapmadım” dediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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