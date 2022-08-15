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  4. Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle durdurdu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle durdurdu! O anlar saniye saniye görüntülendi

15.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Motosikletini çalıştıran kişi hareket ettiği sırada Cesur Dursun uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi akşamı Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese geldi. Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu. Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

"BİNA YÜKSEKTİ MERDİVENDEN İNECEĞİME ATLADIM"

Olayla ilgili konuşan Dursun, "Dün bir müşterimiz beni aradı. 7 tane mercimek çorbası söyledi. Ben de siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri götürürken motorun üzerinde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ben içerideyken bir baktım motor sesi geliyor. Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atlamayı tercih ettim. Tekme attım yarısı ona gitti yarısı motora gitti. Bir 10-15 dk yerde uzandım. Kolum kırıldı sandım, biraz hareket ettirmeye çalıştım kırılmadığını fark ettim. Motosikletimde sorun var, önü hasar gördü. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yer zimmetledi bize. Ekmek teknemiz. Motosikletimi çalmaya çalışan adam da kaçtı, yakalayamadım. Koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalardım" dedi. Öte yandan o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tekme atarak hırsızı durduran Dursun'un, olaydan sonra dakikalarca kolunu tutarak oturduğu şüphelinin ise kaçtığı görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız motosiklet
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