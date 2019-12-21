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Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Hırsızlık olayı geçen hafta pazar günü Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalınan Mustafa B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 2'nci ve 4'üncü JASAT timleri, bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kamera üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerin A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı yerleri belirleyen ekipler, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada Mustafa B.'ye ait motosiklet ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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