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Motosiklet hırsızları neye uğradığını şaşırdı! Genç kız pencereden atlayıp önlerini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, birisi yaşı küçük olan 2 kişi, apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmak için içeri girdi.

Motosikleti kaçıracakları sırada sırada hırsızları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

(İHA)

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