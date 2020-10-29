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Motosiklet hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan 2 hırsız önce kameralara, daha sonra ise polise yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan 2 hırsız önce kameralara, daha sonra ise polise yakalandı. Motosiklet hırsızı 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Serdar O.’ya ait 45 RU 931 plakalı motosiklet, Salihli’deki bir AVM’nin otoparkından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Otopark ile çevredeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin Oğuzhan K. (19) ve Mustafa E. (18) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir Kemaliye Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 2 ayrı hırsızlık olayından 9 yıl 2 ay aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

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