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Motosiklet hırsızları yakalandı

18.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te meydana gelen motor hırsızlığı ve iş yerlerinde yapılan hırsızlık olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te meydana gelen motor hırsızlığı ve iş yerlerinde yapılan hırsızlık olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 motosiklet hırsızlığı ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda, İ.K., H.Ö., M.K., M.Ç., A.B., D.K., isimli 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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