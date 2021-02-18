Motosiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep’te meydana gelen motor hırsızlığı ve iş yerlerinde yapılan hırsızlık olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 motosiklet hırsızlığı ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda, İ.K., H.Ö., M.K., M.Ç., A.B., D.K., isimli 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

