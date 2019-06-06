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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, gündüz vakti evin önüne park edilen motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, gündüz vakti evin önüne park edilen motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman önünde park halinde duran Kadir Özaslangöz'a ait 02 FT 820 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Evden çıkan Özaslangöz motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin etrafı gözetlediğini, diğer şüphelinin ise motosikleti sürükleyerek götürdüğünü fark etti.
Ekipler eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıMotosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıMotosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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