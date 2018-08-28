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Motosiklet hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki sepetli motosikletin çalınma anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki sepetli motosikletin çalınma anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma, hırsızlığı yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hacıisalar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Arafat Sarı, 24 Ağustos Cuma gecesi, sepetli motosikletini evinin önüne park etti. Motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, zanlıların önce keşif yaptığı, ardından motosikleti çaldıkları görüldü. Sarı'nın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan jandarma ekipleri, hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet hırsızlığı kameradaMotosiklet hırsızlığı kameradaMotosiklet hırsızlığı kameradaMotosiklet hırsızlığı kamerada

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