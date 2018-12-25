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Motosiklet hırsızlığı şüphelisini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 1 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 1 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte artan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından tek tek, detaylı incelendi. Görüntülerden, şüpheli T.K.'nin çeşitli tarihlerde, farklı adreslerden 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldığı belirlendi. Bunun üzerine dün evine operasyon düzenlenen T.K., gözaltına alındı. T.K.'nin evindeki aramada çok sayıda motosiklet parçası ve malzemeleri ile çalıntı plaka ele geçirildi. Ele geçirilen motosiklet parçası ve malzemeleri ile plaka tutanakla sahiplerine teslim edildi. T.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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